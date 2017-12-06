Пропуск гражадн через "Станицу Луганскую" временно прекратят

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110142 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129074 просмотра

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10 марта, 09:12 • 107855 просмотра

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. На контрольном пункте "Станица Луганская" 9 и 10 декабря прекратят пропуск граждан из-за ремонта моста. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" 9 и 10 декабря будет временно прекращен пропуск граждан.

В течение этих дней будет произведен ремонт элементов мостового перехода, расположенного по КПВВ в направлении неподконтрольной территории.

"Восстановление разрушенного моста существенно повысит уровень безопасного движения гражданского населения, направляется через линию разграничения в оба направления", - говорится в сообщении.

Планируется, что КПВВ "Станица Луганская" возобновит свою работу 11 декабря.

Как сообщал УНН, 28 ноября боевики обстреляли КПВВ на Донбассе с гражданскими лицами.

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