Пропуск гражадн через "Станицу Луганскую" временно прекратят
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. На контрольном пункте "Станица Луганская" 9 и 10 декабря прекратят пропуск граждан из-за ремонта моста. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" 9 и 10 декабря будет временно прекращен пропуск граждан.
В течение этих дней будет произведен ремонт элементов мостового перехода, расположенного по КПВВ в направлении неподконтрольной территории.
"Восстановление разрушенного моста существенно повысит уровень безопасного движения гражданского населения, направляется через линию разграничения в оба направления", - говорится в сообщении.
Планируется, что КПВВ "Станица Луганская" возобновит свою работу 11 декабря.
Как сообщал УНН, 28 ноября боевики обстреляли КПВВ на Донбассе с гражданскими лицами.