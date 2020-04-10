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Пропозиції Росії в ООН щодо зняття санкцій також не підтримали США, Грузія та країни Балтії - Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Україна стала першою державою ООН, яка перервала процедуру умовчання щодо декларації Росії про послаблення санкційного режиму у зв’язку з епідемією коронавірусу. Також пропозицію РФ не підтримали країни Балтії, США, Грузія та інші. Про це на брифінгу повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба, передає УНН.

"Йдеться про декларацію, яку Росія ініціювала в Генасамблеї ООН, в якій написано, що для боротьби з коронавірусом треба скасовувати і послаблювати всі санкційні режими. Це була маніпуляція, спроба Росії закласти таку міну під санкційні режими, у тому числі під санкційний режим проти самої Росії, під санкції, які ухвалені у відповідь на російську агресію проти України", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна стала першою державою ООН, яка перервала процедуру умовчання щодо цього документу.

"Після цього до нас приєдналися інші країни, зокрема, США, країни Балтії, Грузія та інші пантнери. Це з нашого боку був принциповий крок", - додав Кулеба.

Як повідомлялося в УНН раніше, Генеральна асамблея ООН у четвер, 2 квітня, схвалила в Нью-Йорку резолюцію "Глобальна солідарність у боротьбі з коронавірусним захворюванням", відхиливши російський проект документу, після того як Україна, як учасник - "порушила процедуру мовчання".

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