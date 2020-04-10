Пропозиції Росії в ООН щодо зняття санкцій також не підтримали США, Грузія та країни Балтії - Кулеба

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Україна стала першою державою ООН, яка перервала процедуру умовчання щодо декларації Росії про послаблення санкційного режиму у зв’язку з епідемією коронавірусу. Також пропозицію РФ не підтримали країни Балтії, США, Грузія та інші. Про це на брифінгу повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба, передає УНН.