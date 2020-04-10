Предложения России в ООН о снятии санкций также не поддержали США, Грузия и страны Балтии - Кулеба

"Речь идет о декларации, которую Россия инициировала в Генассамблее ООН, в которой написано, что для борьбы с коронавирусом надо отменять и ослаблять все санкционные режимы. Это была манипуляция, попытка России заложить такую мину под санкционные режимы, в том числе под санкционный режим против самой России, под санкции, принятые в ответ на российскую агрессию против Украины", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина стала первым государством ООН, которое прервало процедуру умолчания по этому документу.

"После этого к нам присоединились другие страны, в частности США, страны Балтии, Грузия и другие пантнеры. Это с нашей стороны был принципиальный шаг", - добавил Кулеба.

Как сообщалось в УНН ранее, Генеральная ассамблея ООН в четверг, 2 апреля, одобрила в Нью-Йорке резолюцию "Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием" , отклонив российский проект документа, после того как Украина, как участник - "нарушила процедуру умолчания".