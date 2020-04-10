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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 32414 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 41095 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Предложения России в ООН о снятии санкций также не поддержали США, Грузия и страны Балтии - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 12170 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Украина стала первым государством ООН, которое прервало процедуру умолчания по декларации России об ослаблении санкционного режима в связи с эпидемией коронавируса. Также предложение РФ не поддержали страны Балтии, США, Грузия и другие. Об этом на брифинге сообщил глава МИДа Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Речь идет о декларации, которую Россия инициировала в Генассамблее ООН, в которой написано, что для борьбы с коронавирусом надо отменять и ослаблять все санкционные режимы. Это была манипуляция, попытка России заложить такую мину под санкционные режимы, в том числе под санкционный режим против самой России, под санкции, принятые в ответ на российскую агрессию против Украины", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина стала первым государством ООН, которое прервало процедуру умолчания по этому документу.

"После этого к нам присоединились другие страны, в частности США, страны Балтии, Грузия и другие пантнеры. Это с нашей стороны был принципиальный шаг", - добавил Кулеба.

Как сообщалось в УНН ранее, Генеральная ассамблея ООН в четверг, 2 апреля, одобрила в Нью-Йорке резолюцию "Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием" , отклонив российский проект документа, после того как Украина, как участник - "нарушила процедуру умолчания".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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