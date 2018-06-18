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Пропозиції на первинному ринку житла цікавіші за пропозиції на вторинному - експерт

Пропозиції на первинному ринку житла цікавіші за пропозиції на вторинному - експерт

Київ • УНН

 • 11038 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Ринок нової житлової нерухомості стабільний і активніший за вторинний, адже там і пропозиції цікавіші. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт з нерухомості Анатолій Топал.

"Первинний ринок нерухомості на сьогодні переживає стабільність. Ніяких криз не прогнозується. Квартири купують гарно, потихеньку первинний ринок забирає на себе попит вторинного. Навіть попри те, що навесні трохи ціни зросли, що було пов'язано із подорожчанням будматеріалів, робіт і так далі, все одно первинний цікавий покупцю, цікавіший, ніж вторинний", - вважає експерт.

Він також нагадав, що забудовники масово запровадили різноманітні розстрочки, акції, і за рахунок цього теж забрали на себе доволі суттєву кількість попиту.

"Так, первинний ринок нерухомості буде і далі цікавий. Тому що вторинний не пропонує вам можливості внести третину чи половину суми, а іншу - виплачувати. Це - найцікавіше", - вважає Топал.

Як повідомляв УНН, на думку експертів, вартість житла у новобудовах буде зростати. Водночас, великі забудовники, такі як, наприклад, "Київміськбуд", пропонують інвесторам низку фінансових інструментів, які дають можливість придбати житло на вигідних умовах. Йдеться про іпотеку, розстрочку або ж знижки за умов стовідсоткової оплати.

Наприклад, у житловому комплексі бізнес-класу на вулиці Лейпцизькій, 13 у столиці можна отримати знижку до 25% на окремі квартири. Подібні пропозиції діють і в інших комплексах, зведених холдингом.

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