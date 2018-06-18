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Предложения на первичном рынке жилья интереснее предложения на вторичном - эксперт

Предложения на первичном рынке жилья интереснее предложения на вторичном - эксперт

Киев  •  УНН

 • 11036 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Рынок новой жилой недвижимости стабилен и активнее вторичного, ведь там и предложения более интересные. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по недвижимости Анатолий Топал.

"Первичный рынок недвижимости сегодня переживает стабильность. Никаких кризисов не прогнозируется. Квартиры покупают хорошо, потихоньку первичный рынок забирает на себя спрос вторичного. Даже несмотря на то, что весной немного цены выросли, что было связано с подорожанием стройматериалов, работ и т.д., все равно первичный интересен покупателю, интереснее, чем вторичный", - считает эксперт.

Он также напомнил, что застройщики массово ввели различные рассрочки, акции, и за счет этого тоже забрали на себя довольно существенную долю спроса.

"Да, первичный рынок недвижимости будет и дальше интересен. Потому что вторичный не предлагает вам возможности внести треть или половину суммы, а другую - выплачивать. Это - самое интересное", - считает Топал.

Как сообщал УНН, по мнению экспертов, стоимость жилья в новостройках будет расти. В то же время, крупные застройщики, такие как, например, "Киевгорстрой", предлагают инвесторам ряд финансовых инструментов, которые дают возможность приобрести жилье на выгодных условиях. Речь идет об ипотеке, рассрочке или скидке в условиях стопроцентной оплаты.

Например, в жилом комплексе бизнес-класса на улице Лейпцигской, 13 в столице можно получить скидку до 25% на отдельные квартиры. Подобные предложения действуют и в других комплексах, возведенных холдингом.

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