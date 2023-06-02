"Пропоную написати такі заяви разом": голова Деснянського району столиці записав відеозвернення до мера Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Голова Деснянської районної державної адміністрації в місті Київ Дмитро Ратніков записав відеозвернення у відповідь на прохання мера Києва Віталія Кличка щодо його відсторонення. Ратніков запропонував очільнику столиці написати заяви удвох. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Віталій Володимирович Кличко, я читав про Ваше бажання відсторонити мене від виконання обов‘язків на період розслідування.
Пропоную написати такі заяви разом. Ви і я. Одночасно. Спільно працюємо для киян - спільно відповідаємо перед киянами. Це буде справедливий чоловічий вчинок", - йдеться у зверненні.
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Ратніков також додав, що "киянам потрібен мер", який буде "займатися своїми прямими обов'язками".
"За Вашим словами, голови районних адміністрацій відповідають абсолютно за все, що відбувається у місті. За відкриття й закриття укриттів, за благоустрій, і за пункти незламності, і абсолютно за все. Постає логічне запитання, а за що тоді відповідає мер?
Адже ми постійно бачимо Вас у закордонних відрядженнях, де Ви намагаєтеся підмінити роботу міністра закордонних справ чи навіть Президента. Але насправді киянам потрібен мер. Давайте під час війни займатися своїми прямими обов‘язками, а не політикою", - підкреслив голова Деснянської РДА.
Нагадаємо
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Офісу Президента та уряду з проханням погодити відсторонення голови Деснянського району столиці і виступає за відсторонення керівника медзакладу, після того, як біля укриття у поліклініці загинули троє людей.