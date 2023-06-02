"Предлагаю написать такие заявления вместе": глава Деснянского района столицы записал видеообращение к мэру Киева

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"Виталий Владимирович Кличко, я читал о Вашем желании отстранить меня от исполнения обязанностей на период расследования.

Предлагаю написать такие заявления вместе. Вы и я. Одновременно. Совместно работаем для киевлян - совместно отвечаем перед киевлянами. Это будет справедливый мужской поступок", - говорится в обращении.

Детали

Ратников также добавил, что "киевлянам нужен мэр", который будет "заниматься своими прямыми обязанностями".

"По Вашим словам, главы районных администраций отвечают абсолютно за все, что происходит в городе. За открытие и закрытие укрытий, за благоустройство, и за пункты несокрушимости, и абсолютно за все. Возникает логичный вопрос, а за что тогда отвечает мэр?

Ведь мы постоянно видим Вас в заграничных командировках, где Вы пытаетесь подменить работу министра иностранных дел или даже Президента. Но на самом деле киевлянам нужен мэр. Давайте во время войны заниматься своими прямыми обязанностями, а не политикой", - подчеркнул глава Деснянской РГА.

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Офис Президента и правительство с просьбой согласовать отстранение главы Деснянского района столицы и выступает за отстранение руководителя медучреждения, после того, как возле укрытия в поликлинике погибли три человека.