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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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"Предлагаю написать такие заявления вместе": глава Деснянского района столицы записал видеообращение к мэру Киева

Киев • УНН

 • 3691823 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Председатель Деснянской районной государственной администрации в городе Киев Дмитрий Ратников записал видеообращение в ответ на просьбу мэра Киева Виталия Кличко о его отстранении. Ратников предложил главе столицы написать заявления вдвоем. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Предлагаю написать такие заявления вместе": глава Деснянского района столицы записал видеообращение к мэру Киева

Цитата

"Виталий Владимирович Кличко, я читал о Вашем желании отстранить меня от исполнения обязанностей на период расследования.

Предлагаю написать такие заявления вместе. Вы и я. Одновременно. Совместно работаем для киевлян - совместно отвечаем перед киевлянами. Это будет справедливый мужской поступок", - говорится в обращении.

Детали

Ратников также добавил, что "киевлянам нужен мэр", который будет "заниматься своими прямыми обязанностями".

"По Вашим словам, главы районных администраций отвечают абсолютно за все, что происходит в городе. За открытие и закрытие укрытий, за благоустройство, и за пункты несокрушимости, и абсолютно за все. Возникает логичный вопрос, а за что тогда отвечает мэр?

Ведь мы постоянно видим Вас в заграничных командировках, где Вы пытаетесь подменить работу министра иностранных дел или даже Президента. Но на самом деле киевлянам нужен мэр. Давайте во время войны заниматься своими прямыми обязанностями, а не политикой", - подчеркнул глава Деснянской РГА.

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Офис Президента и правительство с просьбой согласовать отстранение главы Деснянского района столицы и выступает за отстранение руководителя медучреждения, после того, как возле укрытия в поликлинике погибли три человека.

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