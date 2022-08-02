"Пропагандистські штампи рф": у Зеленського зробили заяву після слів Трампа про "відмову від НАТО та Криму"

Цитата



«рф не напала б на Україну, якби та відмовилася від НАТО та Криму!» - абсурдний ru-пропагандистський штамп, який повторюють деякі західні політики. Навіщо? росія напала тому, що хоче нищити Україну, вбивати дітей, лякати Європу своєю жорстокістю. Не треба шукати виправдання нелюдам», - заявив Подоляк.

Раніше

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що "Україна уникнула б повномасштабного вторгнення росії, якби відмовилася від Криму або погодилася не вступати в НАТО".

Доповнення

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк дорікнув країнам Заходу за зволікання з визнанням рф країною-терористом.