"Пропагандистські штампи рф": у Зеленського зробили заяву після слів Трампа про "відмову від НАТО та Криму"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. В Офісі Президента розвіяли наратив, що, буцімто, росія не розпочала б військове вторгнення, якби українська влада відмовилась би вступати в НАТО та від Криму. На думку радника очільника ОП Михайла Подоляка, мета країни-агресорки – нищити українську державність. Відповідний допис він зробив на сторінці у Twitter, інформує УНН.
Цитата
«рф не напала б на Україну, якби та відмовилася від НАТО та Криму!» - абсурдний ru-пропагандистський штамп, який повторюють деякі західні політики. Навіщо? росія напала тому, що хоче нищити Україну, вбивати дітей, лякати Європу своєю жорстокістю. Не треба шукати виправдання нелюдам», - заявив Подоляк.
Раніше
Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що "Україна уникнула б повномасштабного вторгнення росії, якби відмовилася від Криму або погодилася не вступати в НАТО".
Доповнення
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк дорікнув країнам Заходу за зволікання з визнанням рф країною-терористом.