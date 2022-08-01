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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Подоляк дорікнув Заходу за зволікання з визнанням рф країною-терористом

Подоляк дорікнув Заходу за зволікання з визнанням рф країною-терористом

Київ • УНН

 • 108326 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк дорікнув країнам Заходу за зволікання з визнанням рф країною-терористом. Про це він написав у своєму Твіттері, передає УНН.

Цитата

«Відмова країн Заходу негайно запроваджувати анонсовану заборону на страхування перевезень російської нафти, як і зволікання з визнанням рф країною-терористом – зелене світло для Кремля, щоб продовжувати вбивства і терор. Або ми дотиснемо рф-людожерів сьогодні, або – нові темні віки», – написав Подоляк.

Нагадаємо

Сенат США у середу одноголосно схвалив необов'язкову до виконання резолюцію, яка закликає держсекретаря США Ентоні Блінкена включити росію до списку спонсорів тероризму, одноголосно підтримавши її. Але держсекретар Ентоні Блінкен "з обережністю ставиться до такого визначення, попри наполегливі заклики Конгресу та прохання України".

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