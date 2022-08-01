Подоляк дорікнув Заходу за зволікання з визнанням рф країною-терористом

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«Відмова країн Заходу негайно запроваджувати анонсовану заборону на страхування перевезень російської нафти, як і зволікання з визнанням рф країною-терористом – зелене світло для Кремля, щоб продовжувати вбивства і терор. Або ми дотиснемо рф-людожерів сьогодні, або – нові темні віки», – написав Подоляк.

Нагадаємо

Сенат США у середу одноголосно схвалив необов'язкову до виконання резолюцію, яка закликає держсекретаря США Ентоні Блінкена включити росію до списку спонсорів тероризму, одноголосно підтримавши її. Але держсекретар Ентоні Блінкен "з обережністю ставиться до такого визначення, попри наполегливі заклики Конгресу та прохання України".