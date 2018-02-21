Промспоживачі збільшили борги перед "Нафтогазом" на 2,7 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. За тиждень підприємства ТКЕ та ТЕЦ зменшили борги перед “Нафтогазом” на 4,4%. При цьому промпідприємства наростили борги, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.
“Станом на 20 лютого 2018 року сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК „Нафтогаз України“ складає близько 33,8 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 1 561 млн грн (4,4%). При цьому заборгованість промислових підприємств збільшилась на 2,7 млн грн та складає 2,8 млрд грн”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що заборгованість контрагентів, які отримують газ від “Нафтогазу” на пільгових умовах, склала 66,2 млрд грн (-3,3% за тиждень).
Виробники тепла за тиждень зменшили борг на 1 349 млн грн (4,4%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) — на 212 млн грн (4,6%), регіональні газозбутові підприємства — на 668 млн грн (2%).
Заборгованість ПАТ “Київенерго” за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 436 млн грн (8,7%). Сумарна заборгованість “Київенерго” складає 4 572 млн грн.
Нагадаємо, бюджетники заборгували “Київенерго” за тепло 278,3 млн грн.