Промпотребители увеличили долги перед "Нафтогазом" на 2,7 млн грн

“По состоянию на 20 февраля 2018 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК ”Нафтогаз Украины“ составляет около 33,8 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1 561 млн грн (4,4%). При этом задолженность промышленных предприятий увеличилась на 2,7 млн грн и составляет 2,8 млрд грн”, - сказано в сообщении.

Отмечается, что задолженность контрагентов, получающих газ от “Нафтогаза” на льготных условиях, составила 66,2 млрд грн (-3,3% за неделю).

Производители тепла за неделю уменьшили долг на 1 349 млн грн (4,4%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) — на 212 млн грн (4,6%), региональные газосбытовые предприятия — на 668 млн грн (2%).

Задолженность ОАО “Киевэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 436 млн грн (8,7%). Суммарная задолженность “Киевэнерго” составляет 4 572 млн грн.

Напомним, бюджетники задолжали “Киевэнерго” за тепло 278,3 млн грн.