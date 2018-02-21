Промпотребители увеличили долги перед "Нафтогазом" на 2,7 млн грн

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62137 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75313 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78082 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106970 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100290 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104514 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111499 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117079 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Промпотребители увеличили долги перед "Нафтогазом" на 2,7 млн грн

Промпотребители увеличили долги перед "Нафтогазом" на 2,7 млн грн

Киев  •  УНН

 • 7139 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. За неделю предприятия ТКЭ и ТЭЦ уменьшили долги перед “Нафтогазом” на 4,4%. При этом промпредприятия увеличили долги, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

“По состоянию на 20 февраля 2018 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК ”Нафтогаз Украины“ составляет около 33,8 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1 561 млн грн (4,4%). При этом задолженность промышленных предприятий увеличилась на 2,7 млн грн и составляет 2,8 млрд грн”, - сказано в сообщении.

Отмечается, что задолженность контрагентов, получающих газ от “Нафтогаза” на льготных условиях, составила 66,2 млрд грн (-3,3% за неделю).

Производители тепла за неделю уменьшили долг на 1 349 млн грн (4,4%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) — на 212 млн грн (4,6%), региональные газосбытовые предприятия — на 668 млн грн (2%).

Задолженность ОАО “Киевэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 436 млн грн (8,7%). Суммарная задолженность “Киевэнерго” составляет 4 572 млн грн.

Напомним, бюджетники задолжали “Киевэнерго” за тепло 278,3 млн грн.

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