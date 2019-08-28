Промоутер спрогнозував перемогу нокаутом Кемпбелла у бою з Ломаченком
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Промоутер 31-річного британця Люка Кемпбелла Едді Хірн прокоментував майбутній поєдинок його боксера проти українського володаря чемпіонських поясів за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка, повідомляє УНН з посиланням на Youtube-канал Xicana Boxing.
"Кемпбелл нокаутує Ломаченка. Кемпбелл виграє. Ломаченко - геній, але це буде його найважчий бій в кар'єрі. Люк б'є, високий, рухливий боксер. Це буде приголомшливий бій", - розповів Хірн.
Нагадаємо, раніше Хірн виражав впевненість у перемозі свого підопічного над українцем.