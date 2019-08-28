Промоутер спрогнозировал победу нокаутом Кэмпбелла в бою с Ломаченко

"Кэмпбелл нокаутирует Ломаченко. Кэмпбелл выиграет. Ломаченко - гений, но это будет его самый тяжелый бой в карьере. Люк бьет, высокий, подвижный боксер. Это будет потрясающий бой", - рассказал Хирн.

Напомним, ранее Хирн выражал уверенность в победе своего подопечного над украинцем.