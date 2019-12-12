Промоутер Ломаченка розповів про наступний поєдинок українця
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Промоутер українського чемпіона Василя Ломаченка американець Боб Арум заявив, що боксер проведе свій наступний поєдинок весною 2020 року. Про це повідомляє BoxingScene, інформує УНН.
За словами Боба Арума, чемпіон світу у легкій вазі (до 61,2 кг) за версіями WBO, WBA та WBC Василь Ломаченко повернеться на ринг у березні-квітні 2020 року.
Як пише видання, Арум пообіцяв Теофімо Лопесу організувати поєдинок за статус "абсолютного чемпіона" у легкій вазі проти Василя Ломаченка, якщо американець переможе чемпіона світу IBF Річарда Коммі з Гани 14 грудня.
"Зараз шанси 50 на 50 (у поєдинку Коммі-Лопес - ред.). Якщо Лопес поб'є Коммі, то, очевидно, він отримає поєдинок проти Ломаченка. Це реально провести у березні або квітні. Все залежить від нього. Але в боксі може статися будь-яка божевільна річ", - сказав промоутер.
Нагадаємо, поєдинок Коммі - Лопес відбудеться 14 грудня у Нью-Йорку (США), його переможець битиметься з Ломаченком за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.
Як повідомлялося раніше в УНН, стала відома можлива дата бою Ломаченка за звання абсолютного чемпіона світу.