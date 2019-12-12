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Промоутер Ломаченка розповів про наступний поєдинок українця

Промоутер Ломаченка розповів про наступний поєдинок українця

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Промоутер українського чемпіона Василя Ломаченка американець Боб Арум заявив, що боксер проведе свій наступний поєдинок весною 2020 року. Про це повідомляє BoxingScene, інформує УНН.

За словами Боба Арума, чемпіон світу у легкій вазі (до 61,2 кг) за версіями WBO, WBA та WBC Василь Ломаченко повернеться на ринг у березні-квітні 2020 року.

Як пише видання, Арум пообіцяв Теофімо Лопесу організувати поєдинок за статус "абсолютного чемпіона" у легкій вазі проти Василя Ломаченка, якщо американець переможе чемпіона світу IBF Річарда Коммі з Гани 14 грудня.

"Зараз шанси 50 на 50 (у поєдинку Коммі-Лопес - ред.). Якщо Лопес поб'є Коммі, то, очевидно, він отримає поєдинок проти Ломаченка. Це реально провести у березні або квітні. Все залежить від нього. Але в боксі може статися будь-яка божевільна річ", - сказав промоутер.

Нагадаємо, поєдинок Коммі - Лопес відбудеться 14 грудня у Нью-Йорку (США), його переможець битиметься з Ломаченком за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Як повідомлялося раніше в УНН, стала відома можлива дата бою Ломаченка за звання абсолютного чемпіона світу.

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