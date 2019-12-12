Промоутер Ломаченко рассказал о следующем поединке украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Промоутер украинского чемпиона Василия Ломаченко американец Боб Арум заявил, что боксер проведет свой следующий поединок весной 2020 года. Об этом сообщает BoxingScene, информирует УНН.
По словам Боба Арума, чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO, WBA и WBC Василий Ломаченко вернется на ринг в марте-апреле 2020 года.
Как пишет издание, Арум пообещал Теофимо Лопесу организовать поединок за статус "абсолютного чемпиона" в легком весе против Василия Ломаченко, если американец победит чемпиона мира IBF Ричарда Комми из Ганы 14 декабря.
"Сейчас шансы 50 на 50 (в поединке Комми-Лопес - ред.). Если Лопес побьет Комми, то, очевидно, он получит поединок против Ломаченко. Это реально провести в марте или апреле. Все зависит от него. Но в боксе может произойти любая безумная вещь", - сказал промоутер.
Напомним, поединок Комми - Лопес состоится 14 декабря в Нью-Йорке (США), его победитель сразится с Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Как сообщалось ранее в УНН, стала известна возможная дата боя Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира.