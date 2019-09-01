Промоутер Ломаченка порівняв українця із Алі та Мейвезером
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум порівняв українця із легендами боксу різних вагових категорій, а також розповів про те, де виступатиме Ломаченко після можливого завоювання четвертого титулу, повідомляє УНН з посиланням на "Sky Sрorts".
"Ми сподіваємося виграти четвертий пояс, але Лома сказав мені, що не може дочекатися, коли повернеться до Великобританії аби знову битися тут. Він там з великими людьми - Мухаммед Алі, Марвін Хаглер, Шугар Рей Леонард, Флойд Мейвезер, Оскар Де Ла Хойя, Менні Пак'яо. Він належить до цих бійців. Після абсолютного чемпіонства ми будемо проводити поєдинки з кращими бійцями в напівлегкій, другій напівлегкій і легких вагах", - заявив Арум.
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Примітно, що Ломаченко виграв титули чемпіона світу в двох вагових дивізіонах в найменшій кількості боїв за всю історію і повторив подвиг з титулом чемпіона світу в третьому дивізіоні.
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У нього було всього 15 професійних боїв після показника 396-1 в аматорах, який включав дві олімпійські золоті медалі.