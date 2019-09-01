Промоутер Ломаченко сравнил украинца с Али и Мейвезером
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум сравнил украинца с легендами бокса разных весовых категорий, а также рассказал о том, где будет выступать Ломаченко после возможного завоевания четвертого титула, сообщает УНН со ссылкой на "Sky Sрorts".
"Мы надеемся выиграть четвертый пояс, но Лома сказал мне, что не может дождаться, когда вернется в Великобританию чтобы снова драться здесь. Он там с великими людьми - Мухаммед Али, Марвин Хаглер, Шугар Рэй Леонард, Флойд Мейвезер, Оскар Де Ла Хойя, Мэнни Пакьяо. Он относится к этим бойцам. После абсолютного чемпионства мы будем проводить поединки с лучшими бойцами в полулегком, втором полулегком и легких весах", - заявил Арум.
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Примечательно, что Ломаченко выиграл титулы чемпиона мира в двух весовых дивизионах в самом малом количестве боев за всю историю и повторил подвиг с титулом чемпиона мира в третьем дивизионе.
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У него было всего 15 профессиональных боев после показателя 396-1 в любителях, который включал две олимпийские золотые медали.