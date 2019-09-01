Промоутер Ломаченко сравнил украинца с Али и Мейвезером

"Мы надеемся выиграть четвертый пояс, но Лома сказал мне, что не может дождаться, когда вернется в Великобританию чтобы снова драться здесь. Он там с великими людьми - Мухаммед Али, Марвин Хаглер, Шугар Рэй Леонард, Флойд Мейвезер, Оскар Де Ла Хойя, Мэнни Пакьяо. Он относится к этим бойцам. После абсолютного чемпионства мы будем проводить поединки с лучшими бойцами в полулегком, втором полулегком и легких весах", - заявил Арум.

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Примечательно, что Ломаченко выиграл титулы чемпиона мира в двух весовых дивизионах в самом малом количестве боев за всю историю и повторил подвиг с титулом чемпиона мира в третьем дивизионе.

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У него было всего 15 профессиональных боев после показателя 396-1 в любителях, который включал две олимпийские золотые медали.