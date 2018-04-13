Промоутер Ломаченка назвав можливих суперників українця після бою з Лінаресом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Промоутер чемпіона світу у другій напівлегкій ваговій категорії Василя Ломаченко — Боб Арум, назвав можливих боксерів-опонентів нашого боксера після поєдинку з венесуельцем Хорхе Лінаресом, інформує УНН з посиланням на Boxing Talk.
“Чи реальний бій Ломаченко і Пак’яо? Якщо вони виграють наступні бої, то так, в листопаді або грудні. Думаю, цей поєдинок зацікавив би всіх. Але першочерговий план, якщо Василь поб’є Лінареса, я хочу вже в серпні організувати бій проти Бельтрана. У них різні стилі, це буде цікаво. Бельтран дуже агресивний, викидає багато ударів і ніколи не шкодує себе”, — заявив Арум.
Варто відзначити, що Ломаченко змагатиметься з Лінаресом 12 травня, а на Менні Пак’яо 14 липня очікує двобій з Лукасом Матіссе.
Нагадаємо, що Пак’яо вже розповідав про бажання провести бій з українським чемпіоном світу.