Невиконання Росією рішення Міжнародного суду ООН спричинить “серйозний скандал” – Т.Чорновіл

“Це перше проміжне рішення, яке стосується запобіжних заходів. Це ще навіть не питання юрисдикції, тому що юрисдикцію можуть місяць-два розглядати: чи суд ООН у праві розглядати саме конкретне звернення України. Тому це ще не є остаточною перемогою. Але питання попередніх заходів має для нас можливо навіть більше значення, ніж кінцевий результат. Ми все-одно розуміємо, що кінцевий результат не буде виконаний”, - наголосив він.

Т.Чорновіл нагадав справу в Міжнародному суді ООН за позовом Нікарагуа до США. За його словами, Нікарагуа звинуватила США у тому, що вони підтримували сепаратистські, бандитські рухи в країні і порушили конвенцію щодо підтримки тероризму.

“Зрозуміло, що суд не має своєї виконавчої служби. Якщо він не може напряму примусити якусь країну щось виконувати, в такому випадку він звертається до Радбезу ООН. В РБ ООН США заблокували рішення по Нікарагуа. Але в чому відмінність США від Росії – США все-одно після того прийняло до уваги всі пункти цього рішення і тихо, без зайвого розголосу, в повному обсязі їх виконали”, - розповів експерт.

“Росія кінцеве рішення (Міжнародного суду ООН за позовом України до РФ – ред.) в Радбезі ООН заблокує, оскільки вона має право вето. Інших способів примушувати виконувати його немає. А виконувати, очевидно, не збиратиметься. Це є та проблема, яка виникне з кінцевим рішенням. І там у нас буде більше досади і більше навіть невдоволення, ніж можна було б очікувати”, - сказав Т.Чорновіл.

Однак, на його думку, проміжне рішення для нас більше потрібно у політичному аспекті.

“Проміжне рішення мало б зобов’язати Росію здійснити певні кроки: умовно кажучи, припинити постачання озброєння терористам, вивести своє озброєння, припинити їхню політичну підтримку, припинити арешти (в Криму – ред.), допустити МКЧХ, допустити міжнародні юридичні організації тощо”, - уточнив він.

За його словами, Україні проміжне рішення вигідне в обох випадках - якщо Росія піде хоч на якісь поступки виконання рішення Міжнародного суду ООН або повністю відмовиться їх виконувати.

“Але коли Росія відмовиться їх виконувати, тут настає дуже серйозний юридичний момент. Це не остаточне рішення, це проміжне, яке й оскаржити толком ніде не можливо. Але країна, яка не виконує рішення Міжнародного суду ООН автоматично потрапляє в перелік таких країн-ізгоїв. Це вже дуже серйозно, це дуже серйозний удар по загальному іміджу Росії. Плюс це є дуже серйозний підкріплюючий фактор для інших політичних і юридичних процесів. По тому ж самому Малайзійському боїнгу очевидно підштовхне рішення у судових органах по цьому теракту тощо”, - зазначив експерт.

Тобто, продовжив Т.Чорновіл, якщо Росія порушить рішення Міжнародного суду ООН, то це призведе до “серйозного скандалу”.

“Для нас дуже важливо, щоб ці попередні заходи були прийняті, а тоді ми принаймні на певний період зможемо себе почувати дійсно у безпрограшній ситуації. Воно для нас вигідне буде однозначно”, - переконаний він.

Також експерт додав, що справа України проти Росії у Міжнародному суді ООН може розглядатися орієнтовно 2-4 роки.

Нагадаємо, 19 квітня, Міжнародний суд ООН в Гаазі винесе проміжне рішення за позовом України до РФ.

Як повідомляв УНН, 16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.