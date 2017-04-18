Невыполнение Россией решение Международного суда ООН повлечет "серьезный скандал" - Т.Чорновил

"Это первое промежуточное решение, которое касается мер. Это еще даже не вопрос юрисдикции, так как юрисдикцию могут месяц-два рассматривать: толи суд ООН в праве рассматривать именно конкретное обращение Украины. Поэтому это еще не является окончательной победой. Но вопрос предварительных мер имеет для нас возможно даже большее значение, чем конечный результат. Мы все равно понимаем, что конечный результат не будет выполнен", - подчеркнул он.

Т.Чорновил напомнил дело в Международном суде ООН по иску Никарагуа в США. По его словам, Никарагуа обвинила США в том, что они поддерживали сепаратистские, бандитские движения в стране и нарушили конвенцию по поддержке терроризма.

"Понятно, что суд не имеет своей исполнительной службы. Если он не может напрямую заставить какую-либо страну-то выполнять, в таком случае он обращается к Совбеза ООН. В СБ ООН США заблокировали решение по Никарагуа. Но в чем отличие США от России - США все равно после того приняло во внимание все пункты этого решения и тихо, без лишней огласки, не все из них выполнили", - рассказал эксперт.

"Россия окончательное решение (Международного суда ООН по иску Украины в РФ - ред.) В Совбезе ООН заблокирует, поскольку она имеет право вето. Других способов заставлять выполнять его нет. А выполнять, очевидно, не будет собираться. Это та проблема, которая возникнет с окончательным решением. И там у нас будет больше досады и больше даже недовольство, чем можно было бы ожидать", - сказал Чорновил.

Однако, по его мнению, промежуточное решение для нас больше нужно в политическом аспекте.

"Промежуточное решение должно обязать Россию выполнить определенные шаги: условно говоря, прекратить поставки вооружения террористам, вывести свое вооружение, прекратить их политическую поддержку, прекратить аресты (в Крыму - ред.), Допустить МККК, допустить международные юридические организации и т.п.", - уточнил он.

По его словам, Украина промежуточное решение выгодно в обоих случаях - если Россия пойдет хоть на какие-то уступки исполнение решения Международного суда ООН или полностью откажется их выполнять.

"Но когда Россия откажется их выполнять, здесь наступает очень серьезный юридический момент. Это не окончательное решение, это промежуточное, которое и обжаловать толком нигде не возможно. Но страна, которая не выполняет решение Международного суда ООН автоматически попадает в перечень таких стран-изгоев. Это уже очень серьезно, это очень серьезный удар по общему имиджу России. Плюс это очень серьезный подкреплющий фактор для других политических и юридических процессов. По тому же Малазийском боинга очевидно подтолкнет решение в судебных органах по этому теракта т.д.", - отметил эксперт.

То есть, продолжил Чорновил, если Россия нарушит решение Международного суда ООН, то это приведет к "серьезному скандалу".

"Для нас очень важно, чтобы эти предварительные меры были приняты, а тогда по крайней мере на определенный период сможем себя чувствовать действительно в беспроигрышной ситуации. Оно для нас выгодно будет однозначно", - убежден он.

Также эксперт добавил, что дело Украины против России в Международном суде ООН может рассматриваться ориентировочно 2-4 года.

Напомним, 19 апреля, Международный суд ООН в Гааге вынесет промежуточное решение по иску Украины в РФ.

Как сообщал УНН, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.