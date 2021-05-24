Промислове виробництво за місяць скоротилося на 3,2%

Деталі

Зростання промвиробництво у квітні 2021 року продовжилося у річному вираженні (проти аналогічного місяця минулого року) - до 13%, проти 2,1% росту місяцем раніше.

Водночас, з коригуванням на ефект календарних днів зростання промвиробництва у квітні проти аналогічного місяця минулого року становило 12,5%, а в порівнянні з березнем цього року з урахуванням сезонної корекції спостерігалося зростання на 2,7%.

У січні-квітні 2021 року порівняно із січнем–квітнем 2020 року промвиробництво виросло на 1,5%, при цьому в добувній промисловості та розробленні кар’єрів впало на 0,5%, переробній зросло на 1,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зросло на 4,2%.

Додамо, дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин у недавньому особистому експертному коментарі зазначав, що криза COVID-19 та пов’язані із нею карантинні обмеження продовжували здійснювати негативний вплив на економічну активність в Україні.

І що промисловість, поряд з будівництвом, транспортом та сільським господарством, здійснювали основний внесок у падіння економічної активності.