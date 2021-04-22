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Промислове виробництво відновило зростання - вперше з початку року

Промислове виробництво відновило зростання - вперше з початку року

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Промислове виробництво у березні 2021 року відновило зростання - у річному вираженні (проти аналогічного місяця минулого року) становило 2,1%, проти 4,6% падіння місяцем раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Деталі

У порівнянні з лютим 2021 року зафіксовано зростання промвиробництва на рівні 10,9%.

Водночас, з коригуванням на ефект календарних днів зростання промвиробництва у березні проти аналогічного місяця минулого року становило 2,4%, а в порівнянні з лютим цього року з урахуванням сезонної корекції спостерігалося зростання на 1,8%.

Відзначимо, зростання у річному вираженні спостерігається вперше з грудня минулого року, коли промвиробництво показало приріст на 4,8%. 

У січні–березні 2021 року порівняно із січнем–березнем 2020 року спад промвиробництва становив 2%, у т.ч. в добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 2,8%, переробній – 3,3%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря було зростання – 4,1%.

Додамо, дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

Попри позитивні показники грудня промислове виробництво торік впало на 5,2%

Ще у вересні 2020 року голова Ради НБУ Богдан Данилишин в особистому експертному коментарі зазначав, що падіння промислового виробництва, вплив карантинних обмежень на яке був досить обмеженим, є результатом недостатньої підтримки промисловості та, як наслідок, обмеженого внутрішнього попиту на промислову продукцію та недостатніх капітальних інвестицій промислових підприємств.

Уже на початку квітня Данилишин відзначав, що, за опитуванням Держстату, очікування промислових підприємств щодо зміни обсягу виробництва продукції у наступні три місяці дещо покращилися, проте оцінка поточного рівня попиту на продукцію промисловості та перспективи збереження робочих місць все ще залишаються песимістичними.

До слова, чорні метали та руди входять до основних статей експорту України. Торгпред України Тарас Качка нещодавно робив прогноз, що ціни і попит на них зберігатимуться і надалі.

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