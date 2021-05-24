Промышленное производство за месяц сократилось на 3,2%
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Украине в апреле этого года зафиксировано падение промышленного производства на уровне 3,2% по сравнению с мартом 2021 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
Детали
Рост промпроизводства в апреле 2021 года продолжился в годовом выражении (против аналогичного месяца прошлого года) - до 13%, против 2,1% роста месяцем ранее.
В то же время, с корректировкой на эффект календарных дней рост промпроизводства в апреле против аналогичного месяца прошлого года составил 12,5%, а по сравнению с мартом этого года с учетом сезонной коррекции наблюдался рост на 2,7%.
В январе-апреле 2021 года по сравнению с январем-апрелем 2020-го промпроизводство выросло на 1,5%, при этом в добывающей промышленности и разработке карьеров упало на 0,5%, перерабатывающей выросло на 1,6%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха выросло на 4,2%.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Дополнение
Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в недавнем личном экспертном комментарии отмечал, что кризис COVID-19 и связанные с ним карантинные ограничения продолжали оказать негативное влияние на экономическую активность в Украине.
И что промышленность, наряду со строительством, транспортом и сельским хозяйством, осуществляли основной вклад в падение экономической активности.