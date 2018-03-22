Промислове виробництво у лютому скоротилось на 2%
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У лютому 2018 року порівняно із попереднім місяцем промислове виробництво скоротилось на 2%, передає УНН з посиланням на дані Держстатистики.
“У лютому 2018 року порівняно із січнем 2018 року сезонно скоригований індекс промислової продукції становив 98%”, — сказано у повідомленні.
При цьому порівняно із відповідним періодом минулого року промислове виробництво зросло на 2%. Так, зокрема у лютому поточного року індекс промислової продукції, скоригований на ефект календарних днів склав 102%, порівняно із лютим попереднього року.
За два місяці 2018 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, промвиробництво зросло на 2,8% — індекс промислової продукції склав 102,8%, у тому числі у добувній промисловості та розробленні кар’єрів — 101%, переробній — 106,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 93,9%.
Зазначимо, дані наведені без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій Донбасу.
Нагадаємо, у січні 2018 року Україна збільшила обсяги виробництва на 3,6%, порівняно з січнем 2017 року.