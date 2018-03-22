Промышленное производство в феврале сократилось на 2%
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В феврале 2018 по сравнению с предыдущим месяцем промышленное производство сократилось на 2%, передает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.
“В феврале 2018 года по сравнению с январем 2018 года сезонно скорректированный индекс промышленной продукции составил 98%”, — говорится в сообщении.
При этом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года промышленное производство выросло на 2%. Так, в частности в феврале текущего года индекс промышленной продукции, скорректированный на эффект календарных дней составил 102% по сравнению с февралем предыдущего года.
За два месяца 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, промпроизводство выросло на 2,8% — индекс промышленной продукции составил 102,8%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров — 101%, перерабатывающей — 106,5%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха — 93,9%.
Отметим, данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя и временно оккупированных территорий Донбасса.
Напомним, в января 2018 года Украина увеличила объемы производства на 3,6% по сравнению с январем 2017 года.