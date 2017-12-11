Промислова продукція у листопаді подорожчала майже на 2%
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Ціни виробників промислової продукції в листопаді 2017 року порівняно з попереднім місяцем зросли на 1,8%, з початку року – на 14,6%. Про це повідомили у Державній службі статистики, передає УНН.
У листопаді ціни у добувній промисловості і розробленні кар’єрів зросли на 8,9%. Зокрема, у добуванні металевих руд – на 14,1%, сирої нафти – на 10,3%, кам'яного вугілля – на 8,7%, каменю, піску та глини – на 2,7%, природного газу – на 0,6%.
Продукція переробної промисловості подорожчала на 1%:
• виробництво коксу та коксопродуктів – на 5%;
• виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – на 2,2%, основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;
• виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 0,7%;
• у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устаткування ціни зросли на 0,6%.
Водночас продукти нафтопереробної галузі подешевшали на 0,9%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зростання цін становило 1,1%:
• у виробництві цукру – на 5,5%;
• молочних продуктів – на 3,3%;
• хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 1,5%;
• у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 0,8%;
• у виробництві напоїв – на 0,9%;
• у виробництві м'яса та м'ясних продуктів – на 0,7%.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 0,8%, у тому числі на електроенергію – на 0,8%, теплоенергію – на 0,6%.
Нагадаємо, подорожчання палива спровокує зростання цін за проїзд в маршрутках столиці та передмістя.