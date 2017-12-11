Промышленная продукция в ноябре подорожала почти на 2%
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Цены производителей промышленной продукции в ноябре 2017 по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,8%, с начала года - на 14,6%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики, передает УНН.
В ноябре цены в добывающей промышленности и разработке карьеров выросли на 8,9%. В частности, в добыче металлических руд - на 14,1%, сырой нефти - на 10,3%, каменного угля - на 8,7%, камня, песка и глины - на 2,7%, природного газа - на 0,6%.
Продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 1%:
• производство кокса и коксопродуктов - на 5%;
• производство химических веществ и химической продукции - на 2,2%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов;
• производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции - на 0,7%;
• в металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования цены выросли на 0,6%.
В то же время продукты нефтеперерабатывающей отрасли подешевели на 0,9%.
В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий рост цен составил 1,1%:
• в производстве сахара - на 5,5%;
• молочных продуктов - на 3,3%;
• хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - на 1,5%;
• в переработке и консервировании фруктов и овощей - на 0,8%;
• в производстве напитков - на 0,9%;
• в производстве мяса и мясных продуктов - на 0,7%.
В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены выросли на 0,8%, в том числе на электроэнергию - на 0,8%, теплоэнергию - на 0,6%.
Напомним, подорожание топлива спровоцирует рост цен за проезд в маршрутках столицы и пригорода.