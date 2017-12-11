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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 89691 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 60972 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108819 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110137 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129068 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106114 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107853 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113173 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117400 просмотра

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Промышленная продукция в ноябре подорожала почти на 2%

Промышленная продукция в ноябре подорожала почти на 2%

Киев  •  УНН

 • 12875 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Цены производителей промышленной продукции в ноябре 2017 по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,8%, с начала года - на 14,6%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики, передает УНН.

В ноябре цены в добывающей промышленности и разработке карьеров выросли на 8,9%. В частности, в добыче металлических руд - на 14,1%, сырой нефти - на 10,3%, каменного угля - на 8,7%, камня, песка и глины - на 2,7%, природного газа - на 0,6%.

Продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 1%:

• производство кокса и коксопродуктов - на 5%;
• производство химических веществ и химической продукции - на 2,2%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов;
• производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции - на 0,7%;
• в металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования цены выросли на 0,6%.

В то же время продукты нефтеперерабатывающей отрасли подешевели на 0,9%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий рост цен составил 1,1%:

• в производстве сахара - на 5,5%;
• молочных продуктов - на 3,3%;
• хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - на 1,5%;
• в переработке и консервировании фруктов и овощей - на 0,8%;
• в производстве напитков - на 0,9%;
• в производстве мяса и мясных продуктов - на 0,7%.

В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены выросли на 0,8%, в том числе на электроэнергию - на 0,8%, теплоэнергию - на 0,6%.

Напомним, подорожание топлива спровоцирует рост цен за проезд в маршрутках столицы и пригорода.

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