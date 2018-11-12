Прокурору-перебіжниці загрожує 15 років тюрми за сепаратизм
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Працівниця так званої “генеральної прокуратури” терористичної організації “ДНР” заочно постане перед судом. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
“Завершено спеціальне досудове розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України стосовно працівника так званої „генеральної прокуратури“ терористичної організації „ДНР“”, — йдеться у повідомленні.
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У ході розслідування встановлено, що мешканка м. Донецька 1970 року народження, звільнившись за власним бажанням у жовтні 2014 року з посади старшого прокурора прокуратури Калінінського району м. Донецька, у 2015 році, діючи умисно, стала співпрацювати з терористами, а саме зайняла посаду так званого “старшего прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью генеральной прокуратуры ДНР”.
Перебуваючи на вказаній посаді по теперішній час та діючи від імені нелегітимних органів терористичної організації, обвинувачена продовжує виконувати функції, спрямовані на підтримку незаконної діяльності окупантів.
Наразі обвинувальний акт стосовно прокурора-зрадниці скеровано до Селидівського міського суду для заочного засудження.
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Жінці загрожує до 15 років за ґратами.
Нагадаємо, суддю-сепаратистку на Донеччині засудили до 10 років.