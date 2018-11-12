Прокурору-перебежчице угрожает 15 лет тюрьмы за сепаратизм
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Работница так называемой “генеральной прокуратуры” террористической организации “ДНР” заочно предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
“Завершено специальное досудебное расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины в отношении работника так называемой „генеральной прокуратуры“ террористической организации „ДНР“”, - говорится в сообщении.
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В ходе расследования установлено, что жительница г.Донецка 1970 года рождения, освободившись по собственному желанию в октябре 2014 года с должности старшего прокурора прокуратуры Калининского района г. Донецка, в 2015 году, действуя умышленно, стала сотрудничать с террористами, а именно заняла должность так называемого “старшего прокурора отдела по надзору за следствием, дознанию управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью генеральной прокуратуры ДНР”.
Находясь на указанной должности по настоящее время и действуя от имени нелегитимных органов террористической организации, обвиняемая продолжает выполнять функции, направленные на поддержку незаконной деятельности оккупантов.
Сейчас обвинительный акт в отношении прокурора-предательницы направлен в Селидовский городской суд для заочного осуждения.
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Женщине грозит до 15 лет за решеткой.
Напомним, судью-сепаратистку в Донецкой области приговорили к 10 годам.