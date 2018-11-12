Прокурору-перебежчице угрожает 15 лет тюрьмы за сепаратизм

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106917 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113834 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151514 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145694 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137054 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128487 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172098 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Работница так называемой “генеральной прокуратуры” террористической организации “ДНР” заочно предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

“Завершено специальное досудебное расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины в отношении работника так называемой „генеральной прокуратуры“ террористической организации „ДНР“”, - говорится в сообщении.

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В ходе расследования установлено, что жительница г.Донецка 1970 года рождения, освободившись по собственному желанию в октябре 2014 года с должности старшего прокурора прокуратуры Калининского района г. Донецка, в 2015 году, действуя умышленно, стала сотрудничать с террористами, а именно заняла должность так называемого “старшего прокурора отдела по надзору за следствием, дознанию управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью генеральной прокуратуры ДНР”.

Находясь на указанной должности по настоящее время и действуя от имени нелегитимных органов террористической организации, обвиняемая продолжает выполнять функции, направленные на поддержку незаконной деятельности оккупантов.

Сейчас обвинительный акт в отношении прокурора-предательницы направлен в Селидовский городской суд для заочного осуждения.

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Женщине грозит до 15 лет за решеткой.

Напомним, судью-сепаратистку в Донецкой области приговорили к 10 годам.

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