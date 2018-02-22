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Прокурори звинуватили адвокатів Януковича у зриві сьогоднішнього судового засідання

Прокурори звинуватили адвокатів Януковича у зриві сьогоднішнього судового засідання

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Сторона обвинувачення звинувачує адвокатів екс-президента Віктора Януковича, підозрюваного у державній зраді, у зриві сьогоднішнього судового засідання. Про це сьогодні у коментарі журналістам у Києві по завершенню судового засідання в Оболонському районному суду заявив прокурор Руслан Кравченко, передає кореспондент УНН.

“Другий день сторона захисту взагалі не готова до процесу — чи вона свідомо це робить, чи то навичок не вистачає, чи ще щось заважає. Вони знали, що ми допитали всіх своїх свідків і мали підготуватися”, — сказав Р.Кравченко.

Як повідомляв УНН, 21 лютого у судовому засіданні були допитані постійний представник України при ООН Володимир Єльченко та Президент України Петро Порошенко. Вони стали останніми свідками з боку сторони обвинувачення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Адвокати пообіцяли надати суду адреси екс-чиновників Януковича для допиту

Сьогодні, 22 лютого, планувалося розпочати допит свідків сторони захисту, але адвокати не забезпечили явку жодного зі своїх 103 свідків.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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