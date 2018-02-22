Прокуроры обвинили адвокатов Януковича в срыве сегодняшнего судебного заседания

"Второй день сторона защиты вообще не готова к процессу - или она сознательно это делает, или навыков не хватает, или что-то мешает. Они знали, что мы допросили всех своих свидетелей и должны были подготовиться", - сказал Р.Кравченко.

Как сообщал УНН, 21 февраля в судебном заседании были допрошены постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко и Президент Украины Петр Порошенко. Они стали последними свидетелями со стороны обвинения.

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Сегодня, 22 февраля, планировалось начать допрос свидетелей стороны защиты, но адвокаты не обеспечили явку ни одного со своих 103 свидетелей.

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.