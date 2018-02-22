Прокуроры обвинили адвокатов Януковича в срыве сегодняшнего судебного заседания

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62133 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75295 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78063 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106967 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100290 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104514 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111499 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117079 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122779 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134290 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Прокуроры обвинили адвокатов Януковича в срыве сегодняшнего судебного заседания

Прокуроры обвинили адвокатов Януковича в срыве сегодняшнего судебного заседания

Киев  •  УНН

 • 12067 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сторона обвинения обвиняет адвокатов экс-президента Виктора Януковича, подозреваемого в государственной измене, в срыве сегодняшнего судебного заседания. Об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве после завершения судебного заседания в Оболонском районном суда заявил прокурор Руслан Кравченко, передает корреспондент УНН.

"Второй день сторона защиты вообще не готова к процессу - или она сознательно это делает, или навыков не хватает, или что-то мешает. Они знали, что мы допросили всех своих свидетелей и должны были подготовиться", - сказал Р.Кравченко.

Как сообщал УНН, 21 февраля в судебном заседании были допрошены постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко и Президент Украины Петр Порошенко. Они стали последними свидетелями со стороны обвинения.

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Сегодня, 22 февраля, планировалось начать допрос свидетелей стороны защиты, но адвокаты не обеспечили явку ни одного со своих 103 свидетелей.

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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