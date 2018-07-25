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Прокурори САП підписали звернення на підтримку Холодницького

Прокурори САП підписали звернення на підтримку Холодницького

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Частина співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підписали лист на підтримку голови відомства Назара Холодницького у зв’язку із майбутнім засіданням Комісії прокурорів, що має провести розгляд питання щодо звільнення керівника САП. Лист зі зверненням до голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віталія Грушковського опублікувала прес-служба САП, інформує УНН.

Прокурори нагадують, що 26 липня КДКП розглядатиме висновок свого члена за дисциплінарними скаргами генерального прокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника про наявність дисциплінарного проступку в діях Холодницького. У листі йдеться про те, що колектив прокурорів САП сприймає як тиск публікації ЗМІ та виступи антикорупційних активістів щодо дій Холодницького. При цьому підписанти запевняють комісію у своїй готовності надати ґрунтовні пояснення і особисто на засіданні комісії підтвердити відсутність будь-якого незаконного тиску на них з боку керівника САП.

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“Підвищена увага окремих політиків та громадських діячів, багаторазово виявлена в ЗМІ та соцмережах, уже перейшла не лише межі розумного, але й допустимого. Яскравий приклад цього — остання публікація на сайті „Української правди“, у якій під приводом розгляду КДКП вказаної скарги керівнику САП „інкриміновано“ неналежну, на думку громадських активістів, поведінку у кримінальних провадженнях, стосовно яких жодних розмов на „акваріумних“ плівках взагалі не зафіксовано”, — ідеться у листі.

“Колектив прокурорів САП закликає усіх „небайдужих“ утриматись від від будь-якого незаконного впливу на учасників засідання КДКП і виражати свою позицію виключно в дозволеній законом площині”, — ідеться у заяві.

Серед підписантів звернення є перший заступник керівника САП Максим Грищук. У разі звільнення Холодницького Грищук стане виконуючим обов’язки голови Антикорупційної прокуратури.

Слід зазначити, що частина прокурорів не підписала колективне звернення до комісії.

Нагадаємо, 19 липня Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник направив до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів заперечення на висновок одного з членів комісії, який вважає, що слід обмежитися доганою для керівника САП Назара Холодницького. У Бюро вважають, що КДКП має ініціювати перед Радою прокурорів України розгляд питання про внесення рекомендації щодо звільнення керівника САП Назара Холодницького.

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