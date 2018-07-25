Прокуроры САП подписали обращение в поддержку Холодницкого
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Часть сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры подписали письмо в поддержку главы ведомства Назара Холодницкого в связи с предстоящим заседанием Комиссии прокуроров, которая должна провести рассмотрение вопроса об освобождении руководителя САП. Письмо с обращением к главе квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виталию Грушковскому опубликовала пресс-служба САП, информирует УНН.
Прокуроры напоминают, что 26 июля КДКП будет рассматривать вывод своего члена по дисциплинарным жалобами генерального прокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника о наличии дисциплинарного проступка в действиях Холодницкого. В письме говорится о том, что коллектив прокуроров САП воспринимает как давление публикации СМИ и выступления антикоррупционных активистов относительно действий Холодницкого. При этом подписанты утверждают комиссию в своей готовности предоставить исчерпывающие объяснения и лично на заседании комиссии подтвердить отсутствие какого-либо незаконного давления на них со стороны руководителя САП.
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“Особое внимание отдельных политиков и общественных деятелей, многократно обнаруженная в СМИ и соцсетях, уже перешла не только пределы разумного, но и допустимого. Яркий пример — последняя публикация на сайте „Украинской правды“, в которой под предлогом рассмотрения КДКП указанной жалобы руководителю САП „инкриминируется“ неподобающее, по мнению общественных активистов, поведение в криминальных процессах, в отношении которых никаких разговоров на „аквариумных“ пленках вообще не зафиксировано”, — говорится в письме.
“Коллектив прокуроров САП призывает всех „неравнодушных“ воздержаться от от любого незаконного влияния на участников заседания КДКП и выражать свою позицию исключительно в разрешенной законом плоскости”, — говорится в заявлении.
Среди подписантов обращения является первый заместитель руководителя САП Максим Грищук. В случае увольнения Холодницкого Грищук станет исполняющим обязанности председателя Антикоррупционной прокуратуры.
Следует отметить, что часть прокуроров не подписала коллективное обращение в комиссию.
Напомним, 19 июля Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров возражение на заключение одного из членов комиссии, который считает, что следует ограничиться выговором для руководителя САП Назара Холодницкого. В Бюро считают, что КДКП должна инициировать перед Советом прокуроров Украины рассмотрение вопроса о внесении рекомендации об увольнении руководителя САП Назара Холодницкого.