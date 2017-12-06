Прокурор: у РФ була вибудувана вертикаль управління дестабілізацією ситуації в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. При Адміністрації президента Російської Федерації була вибудувана чітка ієрархічна вертикаль із управління дестабілізуючими процесами в Україні в 2014 році. Як передає кореспондент УНН, про це сьогодні в ході засідання Оболонського районного суду Києва, який розглядає справу про держраду екс-президента України Віктора Януковича, заявив прокурор Руслан Кравченко, коментуючи вміст радіо перехвату розмов радника президента РФ Сергія Глазьева з різними українськими та російськими діячами.
“Зі слів Глазьєва Сергія Юрійовича, в Адміністрації президента РФ була вибудувана чітка ієрархія і підпорядкованість осіб, які відповідали у той час за ті процеси, які відбувалися в Україні на той час — у 2014 році — посягання на територіальну цілісність нашої країни. Були розмежовані повноваження — хто, за що відповідає”, — сказав Кравченко.
Зокрема, у розмовах Глазьева згадуються начальник управління при президенті РФ з громадських проектів Павло Сенкевич, 1-й заступник керівника Адміністрації президента РФ В ячеслав Володін, екс-керівник АП РФ Сергій Іванов, 1-й заступник керівника АП РФ Олександр Хромов, начальник управління прес-служби АП РФ Андрій Цибулін.
Як повідомляв УНН, 6 грудня Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.