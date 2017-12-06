Прокурор: у РФ була вибудувана вертикаль управління дестабілізацією ситуації в Україні

КИЇВ. 6 грудня. УНН. При Адміністрації президента Російської Федерації була вибудувана чітка ієрархічна вертикаль із управління дестабілізуючими процесами в Україні в 2014 році. Як передає кореспондент УНН, про це сьогодні в ході засідання Оболонського районного суду Києва, який розглядає справу про держраду екс-президента України Віктора Януковича, заявив прокурор Руслан Кравченко, коментуючи вміст радіо перехвату розмов радника президента РФ Сергія Глазьева з різними українськими та російськими діячами.