Прокурор: в РФ была выстроена вертикаль управления дестабилизацией ситуации в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. При Администрации Президента Российской Федерации была выстроена четкая иерархическая вертикаль по управлению дестабилизирующими процессами в Украине в 2014 году. Как передает корреспондент УНН, об этом сегодня в ходе заседания Оболонского районного суда Киева, который рассматривает дело о госсовете экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил прокурор Руслан Кравченко, комментируя содержание радио перехвата разговоров советника президента РФ Сергея Глазьева с различными украинскими и российскими деятелями.
"По словам Глазьева Сергея Юрьевича, в Администрации президента РФ была выстроена четкая иерархия и подчиненность лиц, которые отвечали в то время за те процессы, которые происходили в Украине в то время - в 2014 году - посягательство на территориальную целостность нашей страны. Были разграничены полномочия - кто, за что отвечает", - сказал Кравченко.
В частности, в разговорах Глазьева упоминаются начальник управления при президенте РФ по общественным проектам Павел Сенкевич, 1-й заместитель руководителя Администрации президента РФ Вячеслав Володин, экс-руководитель АП РФ Сергей Иванов, 1-й заместитель руководителя АП РФ Александр Хромов, начальник управления пресс -службы АП РФ Андрей Цибулин.
Как сообщал УНН, 6 декабря районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.
Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.