Прокурор САП вважає, що суд визначив занадто малу заставу для співробітника СБУ

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде подавати апеляцію на ухвалу Солом'янського районного суду Києва, який обрав арешт з можливістю внесення 1,2 млн грн застави для керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександра Карамушки, підозрюваного у хабарництві, і проситиме збільшити йому заставу. Про це сказав журналістам прокурор САП Володимир Кривенко, передає кореспондент УНН.