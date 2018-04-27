Прокурор САП вважає, що суд визначив занадто малу заставу для співробітника СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде подавати апеляцію на ухвалу Солом'янського районного суду Києва, який обрав арешт з можливістю внесення 1,2 млн грн застави для керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександра Карамушки, підозрюваного у хабарництві, і проситиме збільшити йому заставу. Про це сказав журналістам прокурор САП Володимир Кривенко, передає кореспондент УНН.
"Не дивлячись на те, що по суті наше клопотання задоволене, вважаю суму застави неспіврозмірну у вчиненому кримінальному правопорушенні, вважаю, що особа зможе її оплатити, тому ми будемо апелювати на вказане рішення суду до апеляційного суду Києва", - сказав він.
Кривенко також зазначив, що в разі внесення співробітником СБУ застави, визначеної судом у розмірі 1,2 млн грн, САП відразу направить до суду клопотання про відсторонення його від посади.
У свою чергу захисник підозрюваного Олександра Карамушки Олександр Горобець зазначив, що вони мають 5 днів на подання апеляції на ухвалу суду, тому "будуть вирішувати це питання і консультуватися, в тому числі, з підзахисним".
Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи буде внесена застава за Карамушку, він сказав, що "зараз родичі і знайомі будуть вирішувати це питання. На цей час ми не знаємо".
Як повідомляв УНН, Солом'янський районний суд Києва застосував до керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександра Карамушки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначив заставу у сумі 1,2 млн грн.