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Прокурор САП считает, что суд определил очень маленький залог для сотрудника СБУ

Киев • УНН

 • 10685 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура будет подавать апелляцию на решение Соломенского районного суда Киева, который избрал арест с возможностью внесения 1,2 млн грн залога для руководителя структурного подразделения одного из межрайотдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александра Карамушки, подозреваемого во взяточничестве, и будет просить увеличить ему залог. Об этом сказал журналистам прокурор САП Владимир Кривенко, передает корреспондент УНН.

Прокурор САП считает, что суд определил очень маленький залог для сотрудника СБУ

"Несмотря на то, что по сути наше ходатайство удовлетворено, считаю сумму залога несоразмерной в содеянном уголовном правонарушении, считаю, что человек сможет ее оплатить, поэтому мы будем апеллировать на указанное решение суда в апелляционный суд Киева", - сказал он.

Кривенко также отметил, что в случае внесения сотрудником СБУ залога, определенным судом в размере 1,2 млн грн, САП сразу направит в суд ходатайство об отстранении его от должности.

В свою очередь защитник подозреваемого Александра Карамушки Александр Горобец отметил, что они имеют 5 дней на подачу апелляции на решение суда, поэтому "будут решать этот вопрос и консультироваться, в том числе, с позащитным".

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли внесен залог за Карамушку, он сказал, что "сейчас родственники и знакомые будут решать этот вопрос. В настоящее время мы не знаем".

Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева применил к руководителю структурного подразделения одного из межрайотдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александра Карамушки меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определил залог в сумме 1,2 млн грн.

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