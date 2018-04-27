Прокурор САП считает, что суд определил очень маленький залог для сотрудника СБУ

"Несмотря на то, что по сути наше ходатайство удовлетворено, считаю сумму залога несоразмерной в содеянном уголовном правонарушении, считаю, что человек сможет ее оплатить, поэтому мы будем апеллировать на указанное решение суда в апелляционный суд Киева", - сказал он.

Кривенко также отметил, что в случае внесения сотрудником СБУ залога, определенным судом в размере 1,2 млн грн, САП сразу направит в суд ходатайство об отстранении его от должности.

В свою очередь защитник подозреваемого Александра Карамушки Александр Горобец отметил, что они имеют 5 дней на подачу апелляции на решение суда, поэтому "будут решать этот вопрос и консультироваться, в том числе, с позащитным".

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли внесен залог за Карамушку, он сказал, что "сейчас родственники и знакомые будут решать этот вопрос. В настоящее время мы не знаем".

Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева применил к руководителю структурного подразделения одного из межрайотдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александра Карамушки меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определил залог в сумме 1,2 млн грн.