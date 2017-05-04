Прокурор Р.Кравченко не виключив, що захист В.Януковича затягуватиме процес
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Представник державного обвинувачення Руслан Кравченко не виключив, що на наступному підготовчому судовому засіданні сторона захисту подаватиме різні клопотання для затягування розгляду кримінального провадження за обвинуваченням у державній зраді екс-президента Віктора Януковича. Про це він сьогодні сказав на брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Я вважаю, що на наступному підготовчому засіданні від сторони захисту подаватимуться наступні клопотання, які будуть затягувати даний процес. Але сторона обвинувачення готова до всіх цих клопотань, більшість з даних клопотань не грунтуються на кримінально-процесуальному процесі", - сказав він.
За словами Р.Кравченка, сторона обвинувачення наполягатиме на спеціальному судовому провадженні, оскільки для цього є всі підстави, бо обвинувачений В.Янукович переховується від органів досудового розслідування та суду й перебуває за межами України з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, держобвинувачення наполягатиме на заочному судовому провадженні у справі В.Януковича.
Також нагадаємо, суд продовжить підготовче засідання у справі В.Януковича 18 травня.
Додамо, 4 травня суд розпочав підготовче засідання у справі В.Януковича і відмовив захисту у відкладенні підготовчого засідання.
Також суд дозволив публічну відеотрансляцію справи В.Януковича.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.
20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.