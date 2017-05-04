Прокурор Р.Кравченко не исключил, что защита В.Януковича будет затягивать процесс
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Представитель государственного обвинения Руслан Кравченко не исключил, что на следующем подготовительном судебном заседании сторона защиты будет подавать различные ходатайства для затягивания рассмотрения уголовного производства по обвинению в государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Я считаю, что на следующем подготовительном заседании от стороны защиты будут подаваться следующие ходатайства, которые будут затягивать данный процесс. Но сторона обвинения готова ко всем этим ходатайствам, большинство из данных ходатайств не основаны на уголовно-процессуальном процессе", - сказал он.
По словам Р.Кравченко, сторона обвинения будет настаивать на специальном судебном производстве, поскольку для этого есть все основания, поскольку обвиняемый В.Янукович скрывается от органов предварительного расследования и суда и находится за пределами Украины с целью уклонения от уголовной ответственности.
Напомним, гособвинение будет настаивать на заочном судебном производстве по делу В.Януковича.
Также напомним, суд продолжит подготовительное заседание по делу В.Януковича 18 мая.
Добавим, 4 мая суд начал подготовительное заседание по делу В.Януковича и отказал защите в отложении предварительного заседания.
Также суд разрешил публичную видеотрансляцию дела В.Януковича.
Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.
20 января 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.