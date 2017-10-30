Прокурор Київської області виїхав на місце убивства Окуєвої
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На місце загибелі активістки Аміни Окуєвої, яку розстріляли в автомобілі під Києвом, виїхав прокурор Київської області та його заступники. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
"На місце події (убивства Окуєвої - ред.) виїхав прокурор Київської області, його заступники і слідчо-оперативна група", - повідомили у прес-службі прокуратури.
Як повідомляв УНН, авто Окуєвої обстріляли, активістка - загинула.