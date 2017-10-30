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Прокурор Київської області виїхав на місце убивства Окуєвої

Прокурор Київської області виїхав на місце убивства Окуєвої

Київ • УНН

 • 15921 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На місце загибелі активістки Аміни Окуєвої, яку розстріляли в автомобілі під Києвом, виїхав прокурор Київської області та його заступники. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

"На місце події (убивства Окуєвої - ред.) виїхав прокурор Київської області, його заступники і слідчо-оперативна група", - повідомили у прес-службі прокуратури.

Як повідомляв УННавто Окуєвої обстріляли, активістка - загинула.

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