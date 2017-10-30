Прокурор Киевской области выехал на место убийства Окуевой
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. На место гибели активистки Амины Окуевой, которую расстреляли в автомобиле под Киевом, выехал прокурор Киевской области и его заместители. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
"На место происшествия (убийства Окуевой - ред.) выехал прокурор Киевской области, его заместители и следственно-оперативная группа", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Как сообщал УНН, авто Окуевой обстреляли, активистка - погибла.