Прокурор Харківської області про теракт біля Палацу спорту: обвинувачувані заслуговують на довічне

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Сьогодні під час вшанування пам’яті загиблих внаслідок теракту біля Палацу спорту прокурор Харківської області Юрій Данильченко прокоментував стан розгляду в суді кримінального провадження щодо обвинувачених у скоєнні злочину. Про це на сайті відомства повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.