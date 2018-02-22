Прокурор Харківської області про теракт біля Палацу спорту: обвинувачувані заслуговують на довічне

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Сьогодні під час вшанування пам’яті загиблих внаслідок теракту біля Палацу спорту прокурор Харківської області Юрій Данильченко прокоментував стан розгляду в суді кримінального провадження щодо обвинувачених у скоєнні злочину. Про це на сайті відомства повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.

“Прокуратура робить усе, щоб отримати довгоочікуваний справедливий вирок у цій справі. Розуміючи, що їм може загрожувати довічне ув’язнення, обвинувачені разом із захистом роблять все, щоб відтягнути неминуче. З якою метою ведеться планомірне затягування процесу, мені не зрозуміло”, — відзначив Данильченко.

За його словами, вже у судовому процесі виконано великий обсяг роботи: допитані потерпілі та свідки, досліджена майже половина матеріалів.

“За нашою ініціативою суд призначив дуже щільний графік засідань: по 2-3 засідання на тиждень. Учора було засідання і вже завтра — наступне. Якби не трата часу на розгляд нескінченних безпідставних клопотань захисту, то до дебатів можна було б дійти за два-три тижні”, — вважає прокурор області.

На його думку, у проваджені немає пом’якшуючих обставин, і обвинувачувані заслуговують найсуворішого покарання. За санкцією статті — це довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався теракт. В результаті вибуху тоді загинули чотири людини.

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