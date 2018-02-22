Прокурор Харьковской области о теракте возле Дворца спорта: обвиняемые заслуживают пожизненное
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сегодня во время чествования памяти погибших в результате теракта у Дворца спорта прокурор Харьковской области Юрий Данильченко прокомментировал состояние рассмотрения в суде уголовного производства в отношении обвиняемых в совершении преступления. Об этом на сайте ведомства сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.
"Прокуратура делает все, чтобы получить долгожданный справедливый приговор по этому делу. Понимая, что им может грозить пожизненное заключение, обвиняемые вместе с защитой делают все, чтобы оттянуть неизбежное. С какой целью ведется планомерное затягивание процесса, мне не понятно", - отметил Данильченко.
По его словам, уже в процессе выполнен большой объем работы: допрошены потерпевшие и свидетели, исследована почти половина материалов.
"По нашей инициативе суд назначил очень плотный график заседаний: по 2-3 заседания в неделю. Вчера было заседание и уже завтра - следующее. Если бы не трата времени на рассмотрение бесконечных безосновательных ходатайств защиты, к дебатам можно было бы сделать через две-три недели", - считает прокурор области.
По его мнению, в производстве нет смягчающих обстоятельств, и обвиняемые заслуживают самого сурового наказания. По санкции статьи - это пожизненное лишение свободы.
Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел теракт. В результате взрыва тогда погибли четыре человека.