Прокурор Харьковской области о теракте возле Дворца спорта: обвиняемые заслуживают пожизненное

"Прокуратура делает все, чтобы получить долгожданный справедливый приговор по этому делу. Понимая, что им может грозить пожизненное заключение, обвиняемые вместе с защитой делают все, чтобы оттянуть неизбежное. С какой целью ведется планомерное затягивание процесса, мне не понятно", - отметил Данильченко.

По его словам, уже в процессе выполнен большой объем работы: допрошены потерпевшие и свидетели, исследована почти половина материалов.

"По нашей инициативе суд назначил очень плотный график заседаний: по 2-3 заседания в неделю. Вчера было заседание и уже завтра - следующее. Если бы не трата времени на рассмотрение бесконечных безосновательных ходатайств защиты, к дебатам можно было бы сделать через две-три недели", - считает прокурор области.

По его мнению, в производстве нет смягчающих обстоятельств, и обвиняемые заслуживают самого сурового наказания. По санкции статьи - это пожизненное лишение свободы.

Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел теракт. В результате взрыва тогда погибли четыре человека.