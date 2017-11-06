Прокурор Іспанії вимагатиме ув'язнення для спікера парламенту Каталонії

Як повідомляє видання, прокуратура керуватиметься тими ж критеріями, які застосовувалися під час арешту колишніх членів уряду Каталонії, арештованих минулого тижня.

Також, зазначається, що за розглядом справи стосовно депутатів теж можуть бути винятки. Адвокат одного з депутатів Жоана Хосепа Нуета стверджує, що хоча той і брав участь у голосуванні щодо проголошення незалежності, але голосував проти.

Нагадаємо, Іспанія видала ордер на арешт на чотирьох екс-міністрів Каталонії, які наразі перебувають у Бельгії.

Як повідомляв УНН, суд Іспанії видав ордер на арешт колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона.