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Прокурор Іспанії вимагатиме ув'язнення для спікера парламенту Каталонії

Прокурор Іспанії вимагатиме ув'язнення для спікера парламенту Каталонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Прокурор Верховного суду Іспанії вимагає тюремного ув'язнення для спікера Парламенту Каталонії Карме Форкадел та інших депутатів, передає УНН з посиланням на El Mundo.

Як повідомляє видання, прокуратура керуватиметься тими ж критеріями, які застосовувалися під час арешту колишніх членів уряду Каталонії, арештованих минулого тижня.

Також, зазначається, що за розглядом справи стосовно депутатів теж можуть бути винятки. Адвокат одного з депутатів Жоана Хосепа Нуета стверджує, що хоча той і брав участь у голосуванні щодо проголошення незалежності, але голосував проти.

Нагадаємо, Іспанія видала ордер на арешт на чотирьох екс-міністрів Каталонії, які наразі перебувають у Бельгії.

Як повідомляв УНН, суд Іспанії видав ордер на арешт колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона.

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