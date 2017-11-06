Прокурор Испании будет требовать заключения для спикера парламента Каталонии

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 54018 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 121982 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104962 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 107643 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106363 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 98986 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104850 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102400 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144577 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Прокурор Испании будет требовать заключения для спикера парламента Каталонии

Прокурор Испании будет требовать заключения для спикера парламента Каталонии

Киев  •  УНН

 • 7956 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Прокурор Верховного суда Испании требует тюремного заключения для спикера парламента Каталонии Карме Форкадел и других депутатов, передает УНН со ссылкой на El Mundo.

Как сообщает издание, прокуратура будет руководствоваться теми же критериями, которые применялись во время ареста бывших членов правительства Каталонии, арестованных на прошлой неделе.

Также отмечается, что за рассмотрением дела в отношении депутатов тоже могут быть исключения. Адвокат одного из депутатов Жоана Хосепа Нуета утверждает, что хотя тот и принимал участие в голосовании о провозглашении независимости, но голосовал против.

Напомним, Испания выдала ордер на арест четырех экс-министров Каталонии, которые сейчас находятся в Бельгии.

Как сообщал УНН, суд Испании выдал ордер на арест бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

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