Прокурор Испании будет требовать заключения для спикера парламента Каталонии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Прокурор Верховного суда Испании требует тюремного заключения для спикера парламента Каталонии Карме Форкадел и других депутатов, передает УНН со ссылкой на El Mundo.
Как сообщает издание, прокуратура будет руководствоваться теми же критериями, которые применялись во время ареста бывших членов правительства Каталонии, арестованных на прошлой неделе.
Также отмечается, что за рассмотрением дела в отношении депутатов тоже могут быть исключения. Адвокат одного из депутатов Жоана Хосепа Нуета утверждает, что хотя тот и принимал участие в голосовании о провозглашении независимости, но голосовал против.
Напомним, Испания выдала ордер на арест четырех экс-министров Каталонии, которые сейчас находятся в Бельгии.
Как сообщал УНН, суд Испании выдал ордер на арест бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.