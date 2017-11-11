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Прокуратура Запоріжжя розслідує привласнення 9 млн грн комунальних підприємств

Київ • УНН

 • 9743 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прокуратура Запорізької області розслідує факт заволодіння грошовими коштами комунальних підприємств директором фінансової установи, яка надає послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Про це повідомили у прес-службі прокуратури області, передає УНН.

Як повідомили у прокуратурі підозрюваний зловживаючи службовим становищем спільно з невстановленими особами ряду комунальних підприємств м.Запоріжжя, заволодів грошовими коштами комунальних підприємств обласного центру на суму майже 9 млн грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.27 (види співучастників), ч. 5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Нагадаємо, в ході розслідування провадження правоохоронці 9 листопада провели низку обшуків, зокрема у приміщенні Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради.

Українські Національні Новини

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