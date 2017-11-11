Прокуратура Запоріжжя розслідує привласнення 9 млн грн комунальних підприємств

Як повідомили у прокуратурі підозрюваний зловживаючи службовим становищем спільно з невстановленими особами ряду комунальних підприємств м.Запоріжжя, заволодів грошовими коштами комунальних підприємств обласного центру на суму майже 9 млн грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.27 (види співучастників), ч. 5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Нагадаємо, в ході розслідування провадження правоохоронці 9 листопада провели низку обшуків, зокрема у приміщенні Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради.