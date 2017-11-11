Прокуратура Запорожья расследует присвоение 9 млн грн коммунальных предприятий

Как сообщили в прокуратуре подозреваемый злоупотребляя служебным положением совместно с неустановленными лицами ряда коммунальных предприятий Запорожья, завладел денежными средствами коммунальных предприятий областного центра на сумму почти 9 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Напомним, в ходе расследования производства правоохранители 9 ноября провели ряд обысков, в частности в помещении Департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского городского совета.