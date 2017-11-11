Прокуратура Запорожья расследует присвоение 9 млн грн коммунальных предприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Прокуратура Запорожской области расследует факт завладения денежными средствами коммунальных предприятий директором финансового учреждения, которое предоставляет услуги по переводу средств в национальной валюте без открытия счетов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области, передает УНН.
Как сообщили в прокуратуре подозреваемый злоупотребляя служебным положением совместно с неустановленными лицами ряда коммунальных предприятий Запорожья, завладел денежными средствами коммунальных предприятий областного центра на сумму почти 9 млн грн.
Открыто уголовное производство по ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Напомним, в ходе расследования производства правоохранители 9 ноября провели ряд обысков, в частности в помещении Департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского городского совета.