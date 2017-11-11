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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 30843 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 51170 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 63766 просмотра

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Прокуратура Запорожья расследует присвоение 9 млн грн коммунальных предприятий

Прокуратура Запорожья расследует присвоение 9 млн грн коммунальных предприятий

Киев  •  УНН

 • 9739 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Прокуратура Запорожской области расследует факт завладения денежными средствами коммунальных предприятий директором финансового учреждения, которое предоставляет услуги по переводу средств в национальной валюте без открытия счетов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области, передает УНН.

Как сообщили в прокуратуре подозреваемый злоупотребляя служебным положением совместно с неустановленными лицами ряда коммунальных предприятий Запорожья, завладел денежными средствами коммунальных предприятий областного центра на сумму почти 9 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Напомним, в ходе расследования производства правоохранители 9 ноября провели ряд обысков, в частности в помещении Департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского городского совета.

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