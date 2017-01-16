Прокуратура закрила кримінальне провадження щодо екс-заступника генпрокурора В.Каська
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Київська місцева прокуратура N6 закрила кримінальне провадження за підозрою колишнього заступника Генерального прокурора України В.Каська у вчиненні шахрайських дій та використанні підробленого документу під час здійснення приватизації житла у м.Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
"За результатом вивчення матеріалів кримінального провадження прокуратура встановила, що органом досудового розслідування не здобуто достатніх доказів для доведення винуватості В.Каська у суді, а встановленні порушення є малозначимими для притягнення його до кримінальної відповідальності", - повідомили в ГПУ.
У зв’язку з цим процесуальним керівником — прокурором Київської місцевої прокуратури № 6, прийнято рішення про закриття провадження щодо В.Каська на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України.
На даний час законність прийняття рішення про закриття кримінального провадження перевіряється прокуратурою міста Києва.