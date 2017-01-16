Прокуратура закрыла уголовное производство в отношении экс-заместителя генпрокурора В.Касько
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Киевская местная прокуратура №6 закрыла уголовное производство по подозрению бывшего заместителя Генерального прокурора Украины В.Касько в совершении мошеннических действий и использовании поддельного документа при осуществлении приватизации жилья в Киеве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.
"По результатам изучения материалов уголовного производства прокуратура установила, что органом предварительного расследования не получено достаточно доказательств для доказательства виновности В.Касько в суде, а установленные нарушения являются малозначимыми для привлечения его к уголовной ответственности", - сообщили в ГПУ.
В связи с этим, процессуальным руководителем - прокурором Киевской местной прокуратуры № 6, принято решение о закрытии производства в отношении В.Касько на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины.
В настоящее время законность принятия решения о закрытии уголовного производства проверяется прокуратурой города Киева.