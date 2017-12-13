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Прокуратура: захист Януковича натякає, що держзрада стала наслідком закликів до зміни його влади

Прокуратура: захист Януковича натякає, що держзрада стала наслідком закликів до зміни його влади

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Сторона захисту екс-президента Віктора Януковича намагається переконати суд у тому, що заклики опозиції у 2013-2014 роках до зміни влади стали причиною вчинення ним державної зради. Про це сьогодні на засіданні Оболонського районного суду Києва заявив прокурор Руслан Кравченко, після демонстрації відеозаписів лідерів опозиції, які в якості доказів надала суду сторона захисту Януковича, передає кореспондент УНН.

"Значення певних фраз має бути підтверджене лінгвістичною експертизою, яку сторона захисту не надала. Захист намагається переконати суд, що заклики лідерів опозиції до повалення влади Януковича стала причиною вчинення ним державної зради", - сказав Кравченко.

При цьому він звернувся до суду з проханням визнати ці докази як неналежні і такі, що не відносяться до суті цієї справи.

Нагадаємо, суд у справі держзради Януковича відмовив у відводі колегії суддів.

Як повідомляв УНН, 13 грудня суд продовжив розгляд справи про державну зраду В.Януковича.

Нагадаємо, 11 грудня Оболонський районний суд Києва допитав як свідків сторони обвинувачення екс-прем’єра Арсенія Яценюка та голову МВС Арсена Авакова у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього президента Віктора Януковича.

Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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