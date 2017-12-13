Прокуратура: захист Януковича натякає, що держзрада стала наслідком закликів до зміни його влади

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Сторона захисту екс-президента Віктора Януковича намагається переконати суд у тому, що заклики опозиції у 2013-2014 роках до зміни влади стали причиною вчинення ним державної зради. Про це сьогодні на засіданні Оболонського районного суду Києва заявив прокурор Руслан Кравченко, після демонстрації відеозаписів лідерів опозиції, які в якості доказів надала суду сторона захисту Януковича, передає кореспондент УНН.